Prinzenpaarsuche!!

Auch heuer sind die Hörbranzer Raubritter unterwegs und suchen das Prinzenpaar 2017/2018. Wer also das Prinzenpaarauto geparkt vorfindet oder Grüppchen der Faschingsgilde beobachtet die sich „unverdächtig“ benehmen wollen und sofort verstummen, wenn sich ihnen jemand nähert, soll sich bitte nicht wundern. Wir bitten deren Verhalten zu entschuldigen, aber schließlich soll das am besten gehütete Geheimnis des Leiblachtals erst am 11.11. gelüftet werden. Welches Paar darf die Hörbranzer wohl durch diesen Fasching führen??

Wer das als einer der ersten erfahren möchte, sollte sich die Inthronisation am 11.11.2017 im Leiblachtalsaal nicht entgehen lassen. Karten in Kürze bei Jochums Trafik am oberen Kirchplatz!! Die Faschingsgilde freut sich auf ihren Besuch!!