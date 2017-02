Prinzenpaar beim Zunftball Lochau

Ein tolles und abwechslungsreiches Programm erwartete die zahlreichen Besucher in Lochau. Neben Musikgruppen und Gardetänzerinnen aus dem Land sorgten die Lochauer Pfütza-Pfiefa für ausgelassene Stimmung und das Bregenzer Prinzenpaar Prinz Mark und Prinzessin Edda samt Gefolge sowie der Bregenzer Fanfarenzug waren in der Lochauer Festhalle anzutreffen. Auch zahlreiche Fans der fünften Jahreszeit aus Hörbranz, angeführt vom amtierenden Prinzenpaar Prinz Thomas und Prinzessin Katja samt ihrem aufregenden Gefolge, den Hörbranzer Raubrittern, den Leiblachtaler Schalmeien und den Leiblacher Fetzahexa ließen sich den Ball in ihrer Nachbargemeinde nicht entgehen. Noch einmal wurde die inzwischen bekannte „Moulin-Rouge“ Show des Hörbranzer Prinzenpaares präsentiert und mit begeistertem Applaus gefeiert. Die Leiblachtaler Schalmeien, die ihr Clubheim direkt an der Festhalle haben, heizten mit ihren unverwechselbaren Klängen dem Publikum ein und verwandelten die Festhalle in einen Hexenkessel. Mit den „Partyjägern“ wurde eine international bekannte Tanzband engagiert die den Musikgeschmack im Saal bestens traf und dafür sorgte dass das Tanzbein ausgiebig geschwungen wurde. Im beheizten Barzelt, wo alle Partytigerinnen und Partytiger vom Team mit Getränken bestens verwöhnt wurde, mischte der DJ aktuelle Charts und altbekannte Ohrwürmer zu einem abwechslungsreichen Musikmix, der die Gäste zum Verweilen bis in die frühen Morgenstunden verleitete.

Mit der gelungenen Veranstaltung wurde sicherlich der Wunsch von „Rat von Hofen“ Obmann und Organisationschef „Gogo“ Strauss erfüllt, dass viele Leiblachtaler Faschingszünfte und Faschingsvereine gemeinsam und ausgelassen Fasching feiern können.

