Prinzenpaar 2017/2018!!

Mit Prinzessin Karin und Prinz Karl wurde am 11.11 das 42. Leiblachtaler Prinzenpaar vorgestellt!!

Nach dem gemeinsamen Einzug der großen Faschingsgilde mit den Leiblachtaler Schalmeien, der Hörbranzer Kindergarde und den Hörbranzer Raubrittern wurde der Abend von Bühnen-Urgestein Werner Ritschel eröffnet. Noch einmal zog das letztjährige Prinzenpaar samt aufregendem Gefolge ein und führte die schon fast legendäre Moulin Rouge Show auf. Die Faschingsgilde unter Raubritterpräsident Reiner Hitzhaus dankte Prinzessin Katja und Prinz Thomas sowie ihrer aufsehenerregenden Begleitung für ihren Einsatz und ihr Engagement im vergangenen Fasching und konnte dem Prinzenpaar Ehrenurkunden überreichen. Mit den Worten „Come what may, Katja willst du meine Frau werden“ bat Prinz Thomas seine überraschte Katja auf der Bühne um ihre Hand, ihr „Ja!!“ war unter dem Jubel der Besucher kaum zu verstehen.

Nach den aufregenden und erfreulichen Minuten wurde die Inthronisation vollzogen. Prinzessin Karin und Prinz Karl konnten sich unter tosendem Applaus zum ersten Mal auf der Leiblachtalsaalbühne der Öffentlichkeit präsentieren. Die Insignien, Zepter und Krone, wurden an das neue, 42. Leiblachtaler Prinzenpaar überreicht und die neuen Faschingsgemeindegesetze wurden zum ersten Mal proklamiert. Die Kindergarde führte zu Ehren des neuen Herrscherpaares ihren frisch eingeübten Showtanz auf und wurde dafür vom Publikum gefeiert. In der Pause, in der eiligst SMS und Nachrichten über die sozialen Netzwerke verschickt wurden, sorgten die Leiblachtaler Schalmeien für beste Faschingsstimmung und heizten den Besuchern mit ihren einzigartigen Klängen ein.