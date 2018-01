Prinz William bekam viel Lob für extrem kurzen Haarschnitt

So sieht Prinz William nicht mehr aus.

Prinz William erregt mit einem extrem kurzen Haarschnitt Aufsehen. Im neuen Look präsentierte sich der 35-Jährige am Donnerstag beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London.

Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung “The Independent” mit den Worten zitieren, es sei “ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement”, seine Haare so kurz zu schneiden.