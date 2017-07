Prinz Philip geht im August in den Ruhestand

Prinz Philip trifft Gäste nur noch in privatem Rahmen - © APA (AFP)

Prinz Philip (96) wird in der kommenden Woche in den Ruhestand gehen. Sein letzter offizieller Termin werde eine Parade der Königlichen Marine am 2. August sein, teilte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes am Dienstag in London mit. Prinz Philip behalte es sich aber vor, gelegentlich die Queen bei Terminen zu begleiten.