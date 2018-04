Prinz Louis - Das bedeutet der royale Name

Er ist endlich raus, der Name des dritten Kindes von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35)! Das royale Paar entschied sich für Louis Arthur Charles – und das vermutlich nicht ohne Grund.

Diese starke Bedeutung hat der Name Louis

Schließlich bedeutet “Louis” so viel wie “gefeierter Krieger” oder “berühmt im Kampf”. Damit symbolisiert der Name des jüngsten Royal-Sprosses also Stärke. Die muss der kleine Louis auch haben, wenn er sich als Küken der Familie gegen seine beiden Geschwisterchen Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) durchsetzen will.