Prinz Harry zeigte sich am Vorabend der Hochzeit

Prinz Harry hat am Vorabend seiner Hochzeit mit Meghan Markle die bereits in Windsor versammelten Fans glücklich gemacht: Zusammen mit seinem älteren Bruder, Prinz William, spazierte er am Freitag vor Schloss Windsor an Fähnchen schwenkenden Zuschauern entlang. Leger gekleidet in Jackets mit offenen Hemdkragen schüttelten die beiden Brüder Hände und plauderten mit einigen Zaungästen.

Einen ähnlich spontanen Auftritt hatte auch Prinz William am Abend vor seiner Hochzeit mit Kate Middleton im Jahr 2011. Damals hatte ihn sein jüngerer Bruder Harry begleitet.

William ist am Samstag Harrys Trauzeuge. 2011 war es andersherum: Damals hatte Harry seinem Bruder William diesen Dienst erwiesen.