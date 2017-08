Prinz Charles in der Gunst der Briten gesunken

Prinz Charles und seine Frau Camilla kommen bei den Briten nicht so gut an. - © AP

20 Jahre nach dem Tod von Lady Diana sinkt Prinz Charles weiter in der Gunst der Briten. Nur 36 Prozent der Befragten werteten die Rolle des britischen Thronfolgers für die Monarchie in einer am Montag veröffentlichten Umfrage positiv – vor vier Jahren waren es noch 60 Prozent der Briten. 27 Prozent der Befragten sind sogar der Meinung, Charles schade der Monarchie.