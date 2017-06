Prinz Andrew: Lange Unsicherheit für Wirtschaft durch Brexit

Prinz Andrew bereitet der Brexit Kopfzerbrechen - © APA (AFP)

Prinz Andrew erwartet nach dem Brexit jahrelange “Unsicherheit und Schwierigkeiten” für die britische Wirtschaft. Das sagte der 57-jährige Sohn von Königin Elizabeth II. in einem BBC-Interview in Singapur am Freitag. Dennoch sollten britische Firmen das beste aus der Situation machen, riet der Prinz.