Primärversorgung für Rendi-Wagner “beschlossene Sache”

Sie habe die Kammer “ganz proaktiv ins Boot geholt”, um den Gesetzesentwurf zu finalisieren, sagte Rendi-Wagner. “Sie waren ja ein halbes Jahr nicht mehr am Verhandlungstisch, bevor ich gekommen bin.” Auch nach der Begutachtung habe es noch Verhandlungsrunden mit dem Koalitionspartner ÖVP und der Ärztekammer gegeben, “die aus meiner Sicht sehr gut gelaufen ist”.

Lob hatte sie hier vor allem für ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger übrig, “der in all dieser Zeit ein gutes, konstruktives Gegenüber war”. Dass es nun am 19. Juni in einem gemeinsamen rot-schwarzen Initiativantrag im Nationalrat eingebracht wird, um noch vor dem Sommer beschlossen werden zu können, ist aus Sicht Rendi-Wagners “beschlossene Sache”.

Dass es dennoch noch kritische Stimmen aus der Ärztekammer gibt, liegt für die Ministerin einerseits im aktuellen Ärztekammer-Wahlkampf deren “Wahlkampfmodus” begründet, andererseits in der Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP. Die Kammer habe dies wohl zum Anlass für einen weiteren Versuch genommen, ein wenig Druck zu machen. Ein “Schnellschuss”, wie zuletzt vom scheidenden Präsidenten Artur Wechselberger behauptet, sei das über zwei Jahre lang verhandelte Gesetz jedenfalls keineswegs, sondern ein gutes Ergebnis.

Rendi-Wagner sieht das Gesetz als Teil der Bemühungen, den ambulanten und niedergelassenen Bereich zu stärken und die Spitäler zu entlasten, und zwar im gemeinsamen Bemühen der Systempartner Sozialversicherung, Länder und Bund. Dass es hier weiter keine Finanzierung aus einem Topf gibt, sei “eine Realität, die sich nicht so leicht auflösen lässt”. Immerhin gebe es aber ein Finanzmonitoring, und ein gemeinsam vereinbartes Kostendämpfungsziel konnte ja erreicht werden.

In ihren ersten Monaten habe sie schon wesentliche Projekte geschafft, freute sich Rendi-Wagner: Die Verkürzung der CT- und MR-Wartezeiten, die Arzneimittelpreisbremse, die Gesundheitshotline 1450 in drei Bundesländern und – nicht zuletzt – den Gesundheitsreformfahrplan bis 2021, der auch mehr E-Health Anwendungen (Stichwort: elektronischer Impfpass) und Weiterentwicklungen in der Kinder- und Jugendgesundheit bringen soll.

Nicht festlegen will sich die Gesundheitsministerin, welche Strukturen am Ende der Diskussion um eine Krankenkassen-Reform stehen soll. “Im Mittelpunkt muss stehen, dass alle Menschen in Österreich, wenn sie krank sind, sich auf dieses System verlassen können müssen”, meinte sie. Und: “Wenn es hier Effizienzpotenziale zu heben gibt, dann müssen sie gehoben werden.”

Nicht akzeptabel ist für sie, dass derzeit Menschen bei verschiedenen Versicherungsträgern unterschiedliche Leistungen bekommen. “Ich denke mir, das ist ein Thema, das man sich wirklich sehr schnell und sehr gut anschauen soll.” Ansonsten will sie die Ergebnisse der von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) in Auftrag gegebene Studie abwarten und hofft auf eine sachliche Diskussion. “Es gäbe einen besseren Zeitpunkt dafür, das stimmt. Aber es gibt eine Zeit nach der Wahl”, so Rendi-Wagner.

Bei der Einkommensschere rangiert Österreich europaweit auf einem der hintersten Plätze. “Eine schlechte Bilanz”, erklärte Ministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Ein Versagen ihrer Vorgängerinnen sieht sie hierin nicht, viel eher eines früherer Regierungen, verwies sie auf die langjährige Koalition mit der ÖVP.

“Tatsache ist, dass auf diesem Gebiet relativ viel an Maßnahmen und Projekten gesetzt wurden. Aber was wirklich nicht funktioniert hat, ist diese Einkommensschere zu schließen”, verwies die Frauenministerin im APA-Interview auf die Differenz beim Bruttostundenverdienst von rund 22 Prozent und einen der letzten Plätze im Europavergleich. “Das ist aus meiner Sicht wirklich keine gute Bilanz”, so Rendi-Wagner. Sie pocht daher einerseits auf den Mindestlohn von 1.500 Euro brutto sowie mehr Einkommenstransparenz. Die verpflichtenden Einkommensberichte sollten verbessert und ihre Aussagekraft verstärkt werden.

An einzelnen Ministern will sie die schlechte Bilanz nicht festmachen: “Frauenministerinnen sind immer so stark wie ihre Partnerschaften in der Regierung und darüber hinaus. Es ist immer eine Regierungsverantwortung, wie gut Frauenpolitik in einem Land funktioniert.” Also ein Versagen früherer Regierungen? “Das schon eher”, stellte sie fest.

Den Noch-Koalitionspartner sieht sie auch beim Thema Homo-Ehe gefordert. “Wenn jemand heiraten will, soll er das tun, unabhängig von der sexuellen Orientierung”, betonte die Frauenministerin. Auf drei Terminvorschläge an die ÖVP sei jedoch keine Antwort gekommen, monierte sie.

Rendi-Wagner unterstützt auch das angekündigte Frauenvolksbegehren mit ihrer Unterschrift. Förderungen seitens des Ressorts gibt es für die Initiatorinnen nicht. Die Ministerin zeigt sich erfreut, dass es damit grundsätzlich einen Diskurs über Frauen- und Gleichstellungspolitik gibt: “Es kann nicht falsch sein, wenn junge, moderne Frauen für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen.” Dass nicht alle Forderungen daraus sofort umsetzungsreif sind, sei klar: “Da hab ich durchaus eine realistische Brille. Klar muss das Frauenvolksbegehren mehr fordern, als die Politik momentan bereit ist zu geben.”

Dass das Frauenressort kein eigenständiges Ministerium ist, sieht Rendi-Wagner nicht als Manko. Gerade im Gesundheitsbereich habe sich gezeigt, dass es Synergien gebe. “Das kann durchaus ein Vorteil sein”, verwies sie etwa auf den Aktionsplan Frauengesundheit. Beim Thema Familienleistungen für im Ausland lebende Kinder hält sie an einer Lösung auf europäischer Ebene fest.

Rendi-Wagner ist erst rund 100 Tage im Ministeramt – sie folgte der verstorbenen Sabine Oberhauser nach – und nun steht die vorgezogene Nationalratswahl vor der Tür. Bei dieser will sie auf der Wiener Landesliste für die SPÖ kandidieren, kündigte sie an. Entschieden werde darüber aber in den Parteigremien. “Ich werde mich mit voller Kraft mit meinen Themen Frauen, Gleichstellung und Gesundheit einbringen”, betonte sie und geht davon aus, dass die SPÖ die Wahl gewinnt. Die Frage nach einem neuerlichen Regierungsamt stelle sich aktuell somit noch nicht, sie machte jedoch klar, dass sie ihre Aufgaben mit großer Freude ausübt. Erfreut zeigte sie sich etwa über den kürzlich eingebrachten Initiativantrag für die Frauenquote in Aufsichtsräten, die per 1. Jänner 2018 in Kraft treten soll.

