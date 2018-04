Priester Mathias Bitsche zum Ostermontag: "Hinter der Verzweiflung steckt die Hoffnung"

In den vergangenen Tagen wurde das Osterfest ausführlich gefeiert. Am Ostermontag dreht sich in der Bibel alles um die Emmausjünger. Priester Mathias Bitsche erzählt im Video, warum die Hoffnung ganz klar im Mittelpunkt steht.

Ostern ist das Hochfest der katholischen Kirche. Am Ostermontag werden durch die Emmausjünger das Geschehene der vergangenen Tage laut Mathias Bitsche nochmal zusammen gefasst. “Man muss sich vorstellen, diese Jünger sind verzeweifelt. Jesu, der in den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, ist gestorben. Erst als Jesu das Brot bricht, erkennen die Jünger Jesu und werden aus der Verzweiflung geführt und ihre Hoffnung wird gestärkt”, erklärt der junge Priester.