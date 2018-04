"Pressestunde" mit Prof. Dr. Martin Kocher

Nach dreitägigen Beratungen hat der Nationalrat am Donnerstag das erste Budget der neuen Bundesregierung beschlossen.

Am Sonntag stellt sich Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhre Studien, den Fragen von Gerold Riedmann, Chefredakteur der “Vorarlberger Nachrichten” und Simone Stribl vom ORF.

Wie ist der Staatshaushalt 2018/2019 insgesamt zu beurteilen? Auf wessen Kosten geht der Abbau der Schulden? Wird in den richtigen Bereichen gespart? Wären angesichts der Hochkonjunktur mutigere Reformschritte möglich gewesen? Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Österreich? In welchen Bereichen wäre eine Steuerentlastung sinnvoll? Und wie stark wäre Österreich von einem internationalen Handelskrieg betroffen? Diese und noch mehr Fragen werden bei der “Pressestunde” am Sonntag, 22. April ab 11.05 Uhr auf ORF2 beantwortet. (OTS/red)