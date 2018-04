Pressekonferenz: Demo für Bildung am Freitag

Am Freitagnachmittag ruft die PRIM (Plattform für Reformpädagogik und mehr) in Bregenz zur "Demonstration für zukunftsfähige Bildung und Politik" auf.

Die Plattform PRIM fürchtet durch die Bildungspläne der Bundesregierung große Rückschritte zum Nachteil der Schüler. Sie fordern Deutschförderung innerhalb der Klasse statt Ausgrenzung durch eigene Deutschklassen, die gemeinsame Schule und Inklusion. Dem gegenüber seien die Bildungsvorstellungen der schwarzblauen Bundesregierung überholt, teuer und würde den Kindern Chancen rauben.

Am Freitag will man daher vor dem Vorarlberg Museum auf dem Kornmarktplatz in Bregenz demonstrieren. Unterstützt wird die Demo vom Landeselternverband Vorarlberg, dem Vorarlberger Familienverband, ARGE Gemeinsame Schule, Montessori Verein Vorarlberg, aks – Aktion kritischer Schüler, Freie LehrerInnen, Vorarlberger LehrerInnen Initiative, FSG PflichtschullehrerInnen Gewerkschaft, Sozialistischer LehrerInnenverein, Unabhängige Bildungsgewerkschaft, Bodenseeakademie, Tankstelle Bregenz, IG Kultur, Die Grünen, Grüne Bildungswerkstatt und den NEOS.