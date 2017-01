Verkündet Theresa May einen harten Brexit? - © APA (AFP)

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag (gegen 12.45 Uhr) in London in einer Grundsatzrede ihre EU-Austritts-Pläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen sogenannten harten Brexit. May wird demnach eine harte Linie beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit von EU-Bürgern ankündigen.