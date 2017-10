Premiere von “Die Frau ohne Schatten” in Linz umjubelt

Chefdirigent Markus Poschner riss das Ensemble mit - © APA

Mit einer begeistert aufgenommenen Premiere der Oper “Die Frau ohne Schatten” von Richard Strauss hat am Samstag die Opernsaison am Linzer Musiktheater begonnen. Gleichzeitig hat sich damit der neue Opern- und Orchesterchef Markus Poschner auch an seiner neuen Wirkungsstätte eingeführt. Die Aufführung wurde mit Jubel und Standing Ovations für alle Mitwirkenden quittiert.