Premiere! Kleinkinderbetreuung in Muntlix in den Startlöchern

Der Kindergarten Muntlix wird ab dem neuen Schuljahr im September 2017 von drei auf zwei Gruppen reduziert. Dafür gibt es eine Premiere: Erstmals wird in Muntlix in den Räumlichkeiten von KG Muntlix eine Kleinkinderbetreuung eingerichtet und wird vom Land Vorarlberg mit 60 Prozent gefördert. Zwölf Kinder umfasst die Kleinkinderbetreuung Zwischenwasser und soll ausschließlich für berufstätige Eltern zum Nutzen sein. Die Kleinkinderbetreuung Zwischenwasser wird von einer Pädagogin und zwei Helfern geführt und die Zusammenarbeit mit dem KG Muntlix steht an oberster Stelle. „Dem Wunsch ensprechend geht auch die Gemeinde Zwischenwasser zukunftsorientiert mit diesem Anliegen der Eltern um und installiert neu diese Betreuung für Kleinkinder“, so Zwischenwasser Bürgermeister Kilian Tschabrun.