Premiere für einige Lustenauer Karate Sportler

Lustenau. Sehr spannend ist es, wenn die Sportler ihre Katas zum ersten Mal bei einem internationalen Turnier vorzeigen dürfen. „Für einige Lustenauer war der zweite internationale Dornbirner Karate Cup am 10. Juni so eine Premiere“, sagt Alexander Bösch, Vorstandsmitglied des Shotokan Karateclub Lustenau. Begleitet und unterstützt wurden sie von Inge Hämmerle und Natascha Trauntschnig.

Gestartet hat das Team Kata Mädchen in der Klasse U14. Selina, Elena und Jana konnten hier ihre synchrontrainierte Kata vorzeigen und landeten auf dem dritten Platz.

Somiya, Yazel und Ceylin starteten in der Kategorie U10 8-7 Kyu (Gelb und Orange Gurte). Yazel verlor leider direkt die erste Runde und hatte keine Chance mehr, eine zweite Kata vorzuführen. Ceylin konnte die erste Begegnung für sich entscheiden. In der zweiten Runde jedoch war es bedauerlicherweise auch für sie vorbei. Ihre Gegnerin musste sich in der Runde darauf geschlagen geben. Auch Somiya konnte sich in der ersten Runde nicht gegen die spätere Finalistin durchsetzen, landete aber in der Trostrunde. Hier gewann sie die erste Begegnung und erreichte schließlich nach der nächsten Runde den fünften Platz.

Leon und Emirhan, die in der Jungs-Gruppe U10 8-7 Kyu starteten, konnten sich beide mit hervorragender Leistung bis ins Halbfinale vorkämpfen. Hier unterlagen sie allerdings und starteten somit in der Trostrunde um Platz drei. Leon konnte die Begegnung für sich entscheiden und gewann Bronze. Emirhan landete auf dem fünften Platz.

Fabrizia und Hidayet konnten sich in der Kategorie U12 8-7 Kyu gegen die späteren Finalistinnen nicht durchsetzen. In der Trostrunde landete Fabrizia auf Platz sieben und Hidayet auf Platz neun.

Die Team-Kata Mädchen starteten ebenfalls noch im Einzelbewerb in der Kategorie U14 6-5 Kyu (Grün und Blau Gurt). Alle drei zeigten eine gute Leistung mit einigen Siegen. In der Trostrunde gewann Jana gegen eine Sportlerin aus Dornbirn die bronzene Medaille. Elena und Selina trafen in der Trostrunde aufeinander. Hier setzte sich Elena durch und erreichte ebenfalls den dritten Platz.

Neben den Sportlern gab es bei diesem Turnier auch in den Reihen der Schiedsrichter zwei Debütantinnen. Aylin Aktas und Alexandra Wohlgenannt durften nach ihrer bestandenen Schiedsrichterprüfung zum ersten Mal am Rand der Kampffläche um Sieg und Niederlage entscheiden. Alle Sportler, Betreuer und Schiedsrichter sammelten wertvolle Erfahrungen und legten gute Leistungen an den Tag.

KATA TEAM FEMALE U14 6 KYU

3. Platz Lustenau 1 (Jana, Elena, Selina)

KATA INDIVIDUAL FEMALE U10 8-7 KYU

5. Platz Somiya Mrizig

KATA INDIVIDUAL FEMALE U12 8-7 KYU

7. Platz Fabrizia Schwarzmann

9. Platz Hidayet Aktepe

KATA INDIVIDUAL MALE U10 8-7 KYU

3. Platz Leon Ferrao

5. Platz Emirhan Bülbül

KATA INDIVIDUAL FEMALE U14 6-5 KYU

3. Platz Jana Grabher

3. Platz Elena Weber

5. Platz Selina Zirker