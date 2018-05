Premiere für die Kleinen beim Bodensee Frauenlauf

Bei der neunten Auflage vom Bodensee Frauenlauf kommt es mit Häsle und Girls Run zu einer echten Premiere.

In wenigen Tagen ist es soweit und in der Landeshauptstadt Bregenz bricht wieder das pinke Lauffieber aus. Der Bodensee Frauenlauf geht am 01. und 02. Juni in die neunte Runde und bietet dieses Jahr zum ersten Mal auch für die kleinsten Nachwuchstalente ein attraktives Laufangebot und Rahmenprogramm. Die Premiere des Häsle und Grirls Runs am 01. Juni steht kurz bevor und die Seestadt Bregenz ist bereit, auch die kleinsten Nachwuchsläuferinnen in der besonderen Welt des Frauenlaufs zu begrüßen.