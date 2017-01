Premiere für den Narrenabend

Dornbirn. Auch die 56. Auflage im Jahr 2017 wird mit sechs Narrenabenden an Aktualität, Unterhaltung und Spitzfindigkeit voll bepackt sein. Das Programm setzt auf dem hohen Niveau von 2016 an und garantiert wieder „NICHT“ tränenfreie Abende in der Ballsaison 2017.

Premiere diesen Freitag!

Die Premiere steht bereits diesen Freitag an. Die Besucher erwartet ein tolles knapp vierstündiges Programm bei dem sicherlich für jeden etwas dabei ist. „Etwas zum Lachen, zum Schauen, zum Hören und zum Staunen – dieses Programm garantiert für Jubel, Trubel und Heiterkeit!“, so die Dornbirner Fasnat-Zunft bereits in Vorfreude.

Kindergarden und Garden, Tanzgruppen, Fanfaren und Schalmeien, Stimmungslieder und die Turnerschaft Dornbirn sorgen auch heuer für optische und akustische Highlights.

Szenen „ussom Leoba, oder a Putzfrou beim Einkaufen, an Sparlehrling, zwei Damen auf Kur, ein Single der sein Leid klagt, ein tiefgründiges Gespräch zweier Dornbirner Sandler, Gedanken aus der Sauna, ein Weltenbummler, ein Sprachkurs für Nicht Dorobirar, eine atemlose Frauenlaufbesucherin und ein Schnorrowaggler, der aktuelle regionale und lokale Ereignisse unter die Lupe nimmt, runden das kunterbunte Programmrepertoire ab.

Wer sich die Narren in Hochform nicht entgehen lassen will, kann sich bei Dornbirn Tourismus Karten sichern.

Die Narrenabendtermine:

20./21. 27./28. Jänner und 03./04. Februar

Die Öffnungszeiten von Dornbirn Tourismus sind Montag bis Freitag von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr und Samstag vom 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Weitere Kartenvorverkaufstellen finden man unter www.v-ticket.at