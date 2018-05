Premiere! 1. Moped-Ride in der Messestadt

Ein wahres Fest für Liebhaber alter Vehikel wird der 1. Vorarlberger Moped Ride.

Von Dornbirn geht die Ausfahrt über das Bödele in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hochtannberg (1.705 Höhenmeter) und weiter über Lech zum Flexenpass am Arlberg, mit 1.810 Höhenmeter die Spitze des Moped-Rides, nach einer spannenden Abfahrt führt die Strecke über Bludenz Richtung Faschinajoch (1.513) und das Furkajoch (1.760) zurück nach Dornbirn. In Summe sind das 5 Pässe und rund 4.000 Höhenmeter. Eine Herausforderung für Teilnehmer und Moped zugleich.

Am Abend (19.00 Uhr) steigt dann auf dem Dornbirner Marktplatz die „Mohren Moped Party“ mit Live-Musik von „Roadwork“. Action bereits am Freitag

Am Freitag, den 25. Mai finden sich Fahrer und Mopeds von neun bis 19 Uhr im Messequartier in Dornbirn zum Check-in und zur Fahrzeug-Abnahme ein. Denn eine Bedingung wird beim 1. Vorarlberger Moped Ride groß geschrieben: Die teilnehmenden Mopeds dürfen nicht jünger als 30 Jahre und nicht stärker als maximal 50ccm sein. Bei den Fahrerinnen und Fahrern hingegen gibt es keine Altersbeschränkung. Der älteste Teilnehmer ist 77 Jahre alt. Der Jüngste gerade mal 15.

Das Motto 1. Vorarlberger Moped Rides lautet: „hofele tuo“. Denn Geschwindigkeit spielt beim Moped Ride keine Rolle. Bei durchschnittlich 30 km/h stehen der Spaß am Moped-Fahren, die Geselligkeit und der landschaftliche Genuss im Vordergrund. Für die gesamte Strecke ist eine reine Fahrzeit von 5 Stunden und 50 Minuten vorgesehen. Für ausreichend Pausen zum Essen, Trinken und Tanken ist jedoch genug Zeit. Um 14.30 Uhr sollten dann aber doch alle die letzte Kontrollstation in Ludesch passiert haben – damit auch die“Mohren Moped Party“ mit der Siegerehrung am Marktplatz rechtzeitig starten kann. Auch wenn es nicht um Geschwindigkeit geht: Die Zeit wird trotzdem gemessen und zu gewinnen gibt es auch etwas. Die Gewinnerzeit wird, ähnlich wie beim Preisjassen, ausgelost und Sieger wird, wer bei der Zieleinfahrt am nächsten an der gezogenen Zeit dran ist.