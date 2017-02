Premier-League-Spitzenreiter Chelsea in Burnley nur remis

Chelsea-Keeper Courtois streckt sich vergeblich - © APA (AFP)

Tabellenführer Chelsea hat sich in der englischen Premier League einen kleinen, wenn auch wohl folgenlosen, Ausrutscher geleistet. Bei Burnley kamen die Blues am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:1). Pedro brachte die Londoner in der siebenten Minute in Führung, Robbie Brady glich für den Außenseiter aus (24.). Trotz der Punkteteilung baute Chelsea seinen Vorsprung aus.