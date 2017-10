Preisjassen am Weltmissionssonntag

Alt und Jung miteinander - © FC

Am 22. Oktober 2017, dem Weltmissionssonntag der in 150 Ländern mit rund 1,3 Milliarden Katholiken gefeiert wird, beteiligten sich das Missionsteam Hörbranz mit Unterstützung des Weltladens Leiblachtal am größten gemeinsamen Solidaritätstag der Welt.