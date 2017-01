Preise im Wert von 1800 Euro warten auf Vorarlberger Maturanten!

Das beliebte Matura-Gewinnspiel von WANN & WO und VOL.AT geht 2017 in die dritte Runde. Die Beiträge der vergangenen beiden Jahre waren sehr beeindruckend und die Redaktion ist bereits gespannt, was sich die Vorarlberger Maturaklassen diesmal haben einfallen lassen. Thematisch wird sich oft an aktuellen Kinofilmen oder anderen Schwerpunkten orientiert, die das Schuljahr prägen, aber auch „Evergreens“ und historische Themen sorgen für Abwechslung.

Da geht noch mehr!

Wie man sieht, sind schon einige tolle Einsendungen in der W&W-Redaktion eingelangt. Wir sind aber überzeugt, dass wir noch lange nicht alle Maturazeitungen und -Videos aus dem Ländle gesehen haben und sind gespannt, was noch kommt! Die jeweils drei besten Einsendungen in den beiden Kategorien Maturazeitung bzw. Matura-Video werden mit Preisen im Wert von insgesamt 1800 Euro belohnt! Zum Mitmachen die Videos und Zeitungen per Post mit dem Kennwort „Matura“ an WANN & WO, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach senden, einen Downloadlink (Wetransfer, iCloud, Dropbox) mit dem Betreff „Matura“ an martin.begle@wannundwo.at schicken, oder das Material einfach persönlich in der W&W-Redaktion vorbeibringen. Einsendeschluss ist die erste Februarwoche 2017!