Preise für Zigaretten und Energy-Drinks in Saudi-Arabien verdoppelt

Königreich verhängt neue Steuer zum Ausgleich fallender Öl-Einnahmen. - © AFP

In Saudi-Arabien müssen Raucher deutlich tiefer in die Tasche greifen: Durch eine am Sonntag eingeführte Steuer hat sich der Preis für eine Schachtel Zigaretten verdoppelt. Auch der Preis für Energy-Drinks stieg um hundert Prozent. Mit der neuen Steuer will das Königreich die sinkenden Öl-Einnahmen ausgleichen.