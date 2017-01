Preise für Grundstücke weiter im Steigflug

Alleine in den letzten fünf Jahren haben in Vorarlberg Grundstücke im Gesamtwert von rund einer Milliarde Euro den Besitzer gewechselt. Das geht aus Zahlen von „IMMOunited“, einem Unternehmen, das auf Grundbuchdaten spezialisiert ist, hervor. Ausgewertet wurden 5789 Grundstückstransaktionen, wie die VN berichten. Dabei zeigt sich, dass die Preise weiter steigen. Im Landesschnitt ist Bau- und Grünland um gut ein Drittel teurer geworden.

Große Unterschiede gibt es auch unter den Gemeinden. Für Grundstücke in Lech werden im Schnitt 970,32 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Teuer ist Grund und Boden auch in Bregenz (465,61 Euro). Günstiger kommt man hingegen in Schnepfau zu Bauland. Dort liegt der Preis bei 75,83 Euro.

