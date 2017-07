Preise der Stadt Wien an Neuwirth, Winiewicz und Klauhs

Der Preis ist mit jeweils 8.000 Euro dotiert - © APA

Die Preise der Stadt Wien gehen heuer unter anderem an den Musiker Roland Neuwirth, die Autorin Lida Winiewicz und an Harald Klauhs, Redakteur der “Presse”-Wochenendbeilage “Spectrum”. Das gab Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) am Mittwoch. Die mit jeweils 8.000 Euro dotierten Auszeichnungen werden am 30. November im Rathaus verliehen.