Preise beim WIGE-Malwettberb vergeben

Auch heuer durften sich 15 Kinder über schöne Preise beim Malwettbewerb freuen

Hohenems. Auch heuer gab es in der Vorweihnachtszeit einen Kindermalwettbewerb der Hohenemser Wirtschaftsgemeinschaft (WIGE), bei dem es für die Kleinen unter dem Motto “Ein(e) zauberhaft(e)r Schneemann/frau“ einen solchen/solche zu malen, basteln oder zeichnen galt.

Das Bild oder die Bastelei konnte dann beim Nikolaus auf dem Christkindlemarkt, bei der Hohenemser Zweigstelle der Dornbirner Sparkasse oder im Büro der Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH. abgegeben werden. Am vergangenen Samstag ging dann die Preisverteilung in der Schalterhalle der Emser Filiale der Dornbirner Sparkasse über die Bühne, wo Direktor Michael Sutterlütti die kleinen Preisträger im Alter von vier bis zehn Jahren mit ihren Erziehungsberechtigten begrüßen konnte.

Der Hauptpreis, eine McDonald´s Kinderparty für 10 Personen plus Torte im Wert von 100 Euro, ging an den zehnjährigen Finn Stöcker für seine Schneemann-Collage. Über Saisonkarten für den Eislaufplatz und das Erholungszentrum Rheinauen sowie einen dazugehörigen Verpflegungsgutschein im Wert von je 60 Euro durften sich Clemens Metzler, Ida Nadler und Amelia Maciejewski freuen. Cineplexx Premium Geschenkeboxen im Wert von je 50 Euro gingen an Amelie Ploner, Samuel Gallardo-Metztler und Natalie Kainrath.