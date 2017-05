Preis für französischen Film “Makala” in Cannes

Die Hauptpreise werden am Sonntag vergeben - © APA (AFP)

Der erste Preis im Rahmen der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes geht an “Makala”: Der Film des französischen Regisseurs Emmanuel Gras erhielt am Donnerstagabend den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis der renommierten Nebenschiene “Semaine de la Critique”. Die deutsch-österreichische Koproduktion “Teheran Tabu”, das Spielfilmdebüt von Ali Soozandeh, ging leer aus.