“Pregau” unter Nominierten für Goldene Kamera 2017

Die Hauptdarsteller Ursula Strauss und Maximilian Brückner - © APA (Hochmuth)

Mit “Pregau – Kein Weg zurück” rittert auch eine österreichisch-deutsche Koproduktion in der Kategorie “Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie” heuer um eine Goldene Kamera. Neben “Pregau” sind der Dreiteiler “Ku’damm 56” und die fünfteilige Produktion “Morgen hör ich auf” nominiert. Der Sieger wird bei der Verleihung am 4. März in Hamburg gekürt.