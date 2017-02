Präsidentschaftskandidatin Le Pen startete in den Wahlkampf

Marine Le Pen hat mit Frankreich einiges vor - © APA (AFP)

Die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ist mit einer großen Parteiversammlung in den Wahlkampf gestartet. Bei dem zweitägigen Treffen in der ostfranzösischen Stadt Lyon wurde am Samstag das Wahlprogramm der Vorsitzenden der Front National (FN) vorgestellt. Es sieht unter anderem ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der EU (“Frexit”) vor.