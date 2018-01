Präsidentschafts-Stichwahl in Tschechien hat begonnen

In Tschechien hat am Freitagnachmittag die zweitägige Stichwahl der Präsidentenwahlen begonnen. Seit 14.00 Uhr haben rund 8,5 Mio. Wahlberechtigte Tschechen die Möglichkeit, ihre Stimme entweder für den derzeitigen Staatschef Milos Zeman oder den früheren Direktor der Wissenschaftsakademie, Jiri Drahos, abzugeben. Die erste Runde hatte Zeman mit 38,6 Prozent gewonnen, Drahos kam auf 26,6 Prozent.

Ähnlich sieht es das Meinungsforschungsinstitut STEM/MARK. Hier lag Drahos knapp vor Zeman. 47 Prozent der Befragten wollen demnach Drahos und 43 Prozent Zeman wählen. Die restlichen zehn Prozent seien noch unentschlossen. Zeman genieße die Unterstützung in kleineren Gemeinden und Städten, Drahos in größeren Städten, vor allem in Prag, so die Befragung von STEM/MARK.