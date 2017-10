Präsidentenwahl in Slowenien begonnen – Pahor als Favorit

Absolute für Pahor im ersten Wahlgang durchaus möglich - © APA (AFP)

In Slowenien haben am Sonntag die Präsidentenwahlen begonnen. Um 07.00 Uhr öffneten mehr als 3.300 Wahllokale im ganzen Land ihre Türen. Haushoher Favorit ist Amtsinhaber Borut Pahor. Offen ist nur noch, ob der 53-Jährige den Sieg bereits im ersten Wahlgang schaffen wird oder am 12. November in eine Stichwahl gegen den bestplatzierten seiner acht Herausforderer muss.