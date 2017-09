Uhuru Kenyattas Wiederwahl wurde annuliert - © APA (AFP)

Die Präsidentenwahl in Kenia wird am 17. Oktober wiederholt. Das teilte die Wahlkommission am Montag in Nairobi mit, nachdem am Freitag das Oberste Gericht die Wiederwahl von Staatschef Uhuru Kenyatta annulliert hatte.