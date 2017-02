Präsidentenkandidat Fillon in Umfrage wieder vor Macron

Nach dieser Umfrage kommt Le Pen in der ersten Wahlrunde am 23. April auf 27 bis 28 Prozent der Stimmen. Fillon erhält demnach 20 bis 21 Prozent, Macron 17 bis 18 Prozent.

In einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Ifop Fiducial liegen Macron und Fillon dagegen in der ersten Runde 19 Prozent gleichauf. Le Pen erreicht auch hier mit 26 Prozent klar die Stichwahl. In der zweiten Runde würde sie in beiden Erhebungen unterliegen – egal ob sie gegen Fillon oder Macron antritt.

Fillon galt bis Ende Jänner als klarer Favorit, die Wahl zu gewinnen und in den Elysee-Palast einzuziehen. Doch im Zuge einer Affäre um mutmaßliche Vetternwirtschaft war Fillon zurückgefallen. In den Ermittlungen geht es um die Beschäftigung von Fillons Frau Penelope. Dem früheren Ministerpräsidenten wird vorgeworfen, seine Frau nur zum Schein als Assistentin angestellt zu haben. Dennoch habe Penelope Hunderttausende Euro aus der Staatskasse kassiert. Fillon weist den Vorwurf zurück.

