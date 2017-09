Präsidenten von FIFA und UEFA für Transfer-Reform

UEFA-Präsident Ceferin vermisst Unterstützung der Politik - © APA (AFP)

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und FIFA-Chef Gianni Infantino haben sich nach dem Rekord-Wechselsommer für Änderungen am Transfersystem ausgesprochen. Ceferin bezog sich beim Kongress der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch in Genf auf die Kritik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel an den drastisch gestiegenen Ablösesummen und forderte die Unterstützung der Politik.