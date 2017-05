Präsident Ruhani besuchte Unglücksbergwerk im Iran

Ruhani sprach sich für strengere Vorschriften im Bergbau aus - © APA (AFP)

Begleitet von wütenden Protesten hat der iranische Präsident Hassan Ruhani ein Kohlebergwerk besucht, in dem am Mittwoch mindestens 26 Bergleute ums Leben gekommen sind. “Die gesamte iranische Nation teilt die Sorgen der Familien der Getöteten”, sagte Ruhani nach Regierungsangaben am Sonntag vor Bergleuten an der Mine Semestan Jort.