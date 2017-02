Präsident Duterte droht Ex-Justizministerin mit Gefängnis

Rodrigo Duterte führt brutalen "Anti-Drogen-Krieg" - © APA (AFP)

Auf den Philippinen droht einer der schärfsten Kritikerinnen des “Anti-Drogen-Kriegs” von Präsident Rodrigo Duterte das Gefängnis – wegen angeblicher Kontakte zu Drogen-Kartellen. Die Regierung in Manila kündigte am Freitag an, dass die prominente Senatorin Leila De Lima nächste Woche mit einem Haftbefehl rechnen müsse.