Präsentation des neuen Kleid für den Bodensee Frauenlauf

In den Räumlichkeiten von Co-Sponsor BMW Unterberger in Dornbirn wird das neue Outfit für den Bodensee Frauenlauf präsentiert.

Exklusiv und in limitierter Auflage, das erste Frauenlaufkleid ist da. Schlicht, elegant und funktional, das sind die Attribute, die das Frauenlaufkleid und den langjährigen Traum der Organisatorinnen vom Bodensee Frauenlauf, Verena Eugster und Patricia Zupan, perfekt beschreiben. Gemeinsam mit Designerin Kathrin Ludescher von Allsport wurde nun umgesetzt, was aus vielen Stunden Leidenschaft und Herzblut, sowie einer Menge Erfahrung im Laufsport, entstanden ist – das exklusive Frauenlaufkleid.

Die Kombination aus femininem Look und hervorragenden Funktionalität macht nicht nur die Frau zum sportlichen Hingucker, sondern schmeichelt auch in allen Belangen. Besonders die liebevollen Details sorgen für den gewissen Wohlfühlfaktor beim Sport und machen das Frauenlaufkleid zum besonderen Begleiter für jede Frau, die die Bewegung liebt. Ob beim Laufen, Wandern oder Tennis, das Einsatzgebiet des Kleides ist vielfältig, und genau diese Vielfältigkeit spiegelt sich auch in der Zielgruppe Frau wieder. Besonders die Farbe Marineblau unterstützt diese Vielfältigkeit und verhilft wirklich jeder Frau zur gewissen Eleganz im Sport.