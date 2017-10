Präsentation der neuen „Raubkatze“

Knallrot und sportlich steht der neue Jaguar E-Pace in der Auslage des Wolfurter Autohauses Hörburger. Die britischen Autobauer drücken offenbar ordentlich aufs Gas in Sachen SUV. Sehr zur Freude von Dietmar Hörburger: „Der Kompakt-SUV von Jaguar ist eine Stufe unter dem F-Pace, er ist etwas kleiner, aber sehr dynamisch und super zum Fahren.“ Die vielen interessierten Gäste, darunter Bettina und Mario Kofler (Teko), Petra und Wolfgang Wahlich (Bank Austria), RA Claus Brändle mit Isabelle, Ruth und Dietmar Fetz (d-Plan), die Reinigungsprofis Hans und Stefan Majer, Silvia und Andreas Suppan, KR Walter Eberle, Dir. Jürgen Adami (Raiba am Hofsteig), Kurt und Bernd Immler (Profimed) oder Thomas Hörburger (Höre), nützten die erste Präsentation des neuen Jaguars zum Probesitzen und Inspizieren des optisch und technisch reizvollen Autos. Bei feinen Häppchen und kühlen Getränken wurden umgehend erste Termine für Probefahrten vereinbart.