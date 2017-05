Prächtige Ziegen zum Jubiläum prämiert

Bunte Ziegenausstellung an der Oberauschule in Gisingen. - © Henning Heilmann

Feldkirch. (he) Auch heuer wurden auf der Ziegenausstellung am 01. Mai in der Oberau die prachtvollsten Ziegen prämiert. Gleichzeitig feierte der Ziegenzuchtverein Montfort sein 30-jähriges Bestehen.