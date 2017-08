Die Liste von Peter Pilz nimmt Form an - © APA

Der PR-Berater Thomas Nasswetter aus Hard am Bodensee steht an der Spitze der Landesliste der Liste Pilz für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Das berichteten die “Vorarlberger Nachrichten” am Donnerstag unter Berufung auf Nasswetter und den Listenzweiten Gregory Rückl. Auf Position drei folgt der Bregenzer Anwalt Michael Bitriol.