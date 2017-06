Pouille holte Titel in Stuttgart, Muller in Hertogenbosch

Für der 34-jährigen Luxemburger Gilles Muller wurde es dank des 7:6(5),7:6(4)-Finalerfolges in Hertogenbosch über den Kroaten Ivo Karlovic der zweite Karrieretitel, den ersten hatte er sich im Jänner in Sydney gesichert. Der 38-jährige Karlovic ließ als erster Spieler die 12.000-Asse-Marke hinter sich. Es war das älteste Finale auf der ATP-World-Tour seit Hongkong 1977.

Beim WTA-Turnier in Hertogenbosch feierte die 21-jährige Estin Anett Kontaveit mit einem 6:2,6:3 über die Russin Natalia Wichljanzewa ihren ersten WTA-Titel. Das Turnier in Nottingham wurde eine Beute der Kroatin Donna Vekic, die im Endspiel die topgesetzte Britin Johanna Konta nach 2:6-Satzrückstand in den folgenden Durchgängen noch 7:6 (3),7:5 besiegte. Für die 20-jährige Weltranglisten-70. war es ebenfalls der erste Turniererfolg.

(APA/dpa/ag.)