Postpartner für Nenzing fixiert

Nachdem die Aqua Mühle Vorarlberg mit Ende des vergangenen Jahres beschlossen hat, die bestehenden Postpartnerschaften in der Region zu kündigen (die „VN“-Heimat berichtete), war die Österreichische Post AG bestrebt, alternative Lösungen zu finden.

Auch für die Gemeinde Nenzing konnte nun ein fließender Übergang geschaffen werden: Seit dieser Woche übernimmt das Kaufhaus „Alles Billig – Dieter Ness“ in der Bazulstraße 10 die Postpartnerschaft. Briefe, Pakete und EMS-Sendungen können somit wie gewohnt aufgegeben, beziehungsweise abgeholt werden. „Selbstverständlich sind auch bare Einzahlungen und Auszahlungen auf Konten in Höhe von bis zu tausend Euro sowie Pensionsauszahlungen weiterhin möglich“, heißt es dazu in einer Aussendung der Post AG an alle Nenzinger Haushalte.