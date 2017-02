Postgewerkschaft beklagt “Überlastung” der Briefträger

Nun will Köstinger den Druck auf das Post-Management erhöhen. “Wenn der Vorstand und die Geschäftsfeldleitung die von uns aufgezeigten Probleme und Warnsignale nicht ernst nehmen sollten und die geforderten Personalaufnahmen nicht rasch zur Umsetzung kommen, werden wir schon demnächst gewerkschaftliche Maßnahmen setzen”, so der oberste Postgewerkschafter.

Die Beschwerden über einen zu hohen Arbeitsdruck und einen Personalmangel hätten sich in den vergangenen Monaten gesteigert. “Was unseren Zustellerinnen und Zustellern zugemutet wird, ist schlichtweg inakzeptabel”, so Köstinger. Auch die Gewichtsbelastung sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen – auch nicht zuletzt wegen “fehlenden Personals”.

(APA)