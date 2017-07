Postbus verlor Ausschreibung im Mühlviertel – 31 Posten weg

Mit dem Verlust des Auftrages hat die Postbus GmbH nicht gerechnet - © APA (OTS/Meinrad Hofer)

Die ÖBB-Postbus GmbH hat die Ausschreibung für den kompletten Bereich Mühlviertel in Oberösterreich, den sie seit 1992 bedient, verloren. Die Dienststelle Rohrbach mit 31 Arbeitsplätzen muss aufgelassen werden. “Die Umsetzung des Bestbieterprinzips ist nun leider fix auf längere Sicht gestorben”, teilte der Postbus-Zentralbetriebsratschef Robert Wurm in einer Presseaussendung am Montag mit.