Postpartner lebt an neuer Stelle fort

Postpartner in Frastanz bald an neuer Ort und Stelle.

In Frastanz konnte ein neuer Postpartner gefunden werden: Ulmer Automotive öffnet ab 23. April an fünf Tagen pro Woche die neue Postpartner-Filiale in seinen Geschäftsräumen in der Sonnenberger Straße 30 gegenüber dem Sonnenberg Areal.

FRASTANZ AQUA Mühle Vorarlberg hatte im Februar mitgeteilt, die Postpartnerschaft zu beenden. Zwischenzeitlich wurde schon befürchtet, dass es im ganzen Walgau keinen Postpartner mehr gibt. Die Österreichische Post AG will das Postpartnerservice jedoch erhalten und hat Nachfolger zur Übernahme der Postpartnerschaft gesucht.

In Frastanz wurde inzwischen ein neuer Postpartner gefunden: Bei Ulmer Automotive von Martin Ulmer in der Sonnenberger Straße 30 gegenüber dem Sonnenberg Areal ist ab Montag, dem 23. April der Fortbestand der Postpartnerschaft in Frastanz gesichert. Die neue, an der L190 gelegene Postpartnerschaft bei Ulmer Automotive ist neben Frastanz auch für Satteins und umliegende Kleingemeinden und Parzellen zuständig.

Post & Autozubehör

Dazu werden neue Mitarbeiter eingestellt, die bereits gefunden wurden. Neben den klassischen Postpartner-Dienstleistungen wie der Annahme und Ausgabe von Sendungen im Postverkehr will Martin Ulmer in der Filiale auch einen kleinen Shop mit Autozubehör sowie Autopflege- und Reinigungsmitteln integrieren. Zu den weiteren Dienstleistungen von Ulmer Automotive zählen Autoreparaturen aller Marken.

Standortdiskussion

Die Marktgemeinde Frastanz hatte einen Standort im Ortszentrum favorisiert und den Wunsch artikuliert, die Postpartner Filiale ab Frühsommer 2019 im neuen Saminapark unterzubringen. Dieser Wunsch geht vorerst nicht in Erfüllung, die Marktgemeinde spricht sich aber dennoch nicht gegen den neuen Standort aus. „Als öffentliche Dienstleistung gehört die Postpartner-Filiale unbedingt ins Zentrum“, erklärt Gerlinde Wiederin von der Fraktion der Grünen und Parteifreien Frastanz zur Standortdiskussion. HE

INFO

Postpartner Frastanz

c/o Ulmer Automotive

Sonnenberger Straße 30

Eröffnung: Mo 23.04.2018