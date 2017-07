Positiver Start für “Aktion 20.000” in NÖ Pilotregion

Gleich in der ersten Woche seien im Bezirk 19 Arbeitsplätze vergeben und dem AMS (Arbeitsmarktservice) weitere 76 von Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen gemeldet worden, hieß es in dem Pressegespräch. AMS-Landesgeschäftsführer Karl Fakler freute sich über die Eröffnung von Chancen für ältere Arbeitslose. Er hoffe, dass damit ein systematischer Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen einhergehen werde. Es müsse alles getan werden, um diesen Menschen zu signalisieren, dass ihre Lebenserfahrung wertvoll sei, und ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben, begrüßte der im Juni neu gewählte SP-NÖ-Parteichef Franz Schnabl die Aktion.

In der Marktgemeinde Trumau selbst wurden laut Andreas Kollross, Ortschef und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, bereits drei Menschen beschäftigt. Jene zwölf Gemeinden im Bezirk, denen sozialdemokratische Bürgermeister vorstehen, hätten die Aufnahme von 30 Personen in die Wege geleitet, weitere Jobangebote sollen in den kommenden Wochen folgen.

Im Bundesland Niederösterreich, wo es 2016 im Jahresdurchschnitt 10.162 Langzeitarbeitslose über 50 gab, sollen 4.000 der im Rahmen der Aktion geplanten zusätzlichen 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Bezirk Baden sei der Anteil an vorgemerkten Personen in der Zielgruppe mit 12,5 Prozent am höchsten in Niederösterreich.

Arbeitslosenstatistiken geben Zahlen wieder, aber “in einer Gemeinde haben diese Menschen ein Gesicht”, so Stöger. Es gelte, deren Know-how zu nutzen. Es gebe einen Bedarf an Arbeitsplätzen, “die der Markt nicht hergibt”. Die Bandbreite dabei reicht von administrativen Tätigkeiten in Schulen über Einsätze am kommunalen Bauhof bis zur Alltagsbegleitung pflegebedürftiger Menschen. Bei dem Modell werden die Lohn- und Lohnnebenkosten eines Beschäftigungsverhältnisses für die Dauer von maximal zwei Jahren gefördert.

