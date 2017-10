Positiver Rückblick auf Marktsaison

Mit dem letzten Markttag dieser Saison ist für Aussteller, Veranstalter und Besucher eine Erfolgreiche Marktsaison zu Ende gegangen. An insgesamt zwanzig Tagen wurde, seit dem Marktbeginn im Frühjahr, der Wochenmarkt in Bezau abgehalten.

Persönlich, regional und frisch

Die Besucher schätzten vor allem die Regionalität der Produkte, Alpkäse, Schafmilchprodukte, Landjäger, Speck und Kaminwurzen, Marmelade, Essig und Öl vom Feinsten wurden den Sommer über von heimischen Herstellern und Händlern angeboten. Dass sich Aussteller einen Marktstand teilten machte das Marktgeschehen zusätzlich interessant und abwechslungsreich. So wechselten sich z.B. drei Bäckereien oder verschiedene Floristen wöchentlich am Markstand ab. Großen Anklang fand das vom Gärtner frisch geerntete Gemüse. Salat, Karotten, Zwiebeln und Lauch, Kraut, Kohlrabi oder Sellerie einzigartig direkt im Bregenzerwald geerntet, dafür mussten sich die Marktbesucher zeitweise in die Warteschlange stellen um an ihr erntefrisches Gemüse zu kommen. Über fangfrische Fische aus dem Fischteich und ein informatives Gespräch mit dem Fischspezialisten freuten sich so manch ein Fischliebhaber und am Überraschungsstand präsentierten sich wöchentlich neue witus-Betriebe. Der Bezauer Wochenmarkt entpuppte sich zu einem Ort der Begegnung, bei einem Cafe Deli Spezialitätenkaffee und hausgemachte Bäckereien verweilten die Besucher nach ihrem Einkauf gerne noch eine Zeitlang auf dem Marktplatz. Mittlerweile ist der Wochenmarkt über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Zunehmend mehr Besucher und Gäste aus nah und fern kamen um sich mit den frischen, regionalen Produkten einzudecken und genossen die gemütliche Atmosphäre auf dem Marktplatz.

Wachsende Besucherzahlen

Heuer fand der Wochenmarkt in Bezau zum Zweiten Mal statt. Marktorganisatorin Sarina Berchtold und Joachim Kresser von witus zeigen sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Marktsaison. Positive Rückmeldungen der Aussteller, wachsende Besucherzahlen und das sie sich auf die ehrenamtliche Mithilfe beim Auf- und Abbau der Marktstände verlassen können zeichnen für Witus ein erfolgreiches Jahr ab. Erfreulicher Weise steht jetzt schon fest, dass es nach einer Winterpause auch im kommenden Jahr wieder einen Wochenmarkt mit heimischen Marktständlern auf dem Bezauer Dorfplatz geben wird.