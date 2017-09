Positive Bilanz bei BMX-DSM

Gleich elf Athleten erreichten in der Gesamtwertung einen Platz in den Top-Ten. Den einzigen Sieg fuhr Frederick Ender ein, auf dem Podest landeten weiters Andre Dutczak und noch einmal Frederick Ender, mit Blech vorlieb nehmen mussten Alfred Hugl und das Duo Ivo Mähr/Felix Mähr sowie einmal Andre Dutczak. Hervorzuheben ist auch die Leistung von Hannah Muther, die sich bei den Boys behaupten konnte und einen Spitzenplatz belegte. Mit Helmut Dutczak, Leo Hugl, Noah Muther und Luca Fercher landeten weitere vier Athleten des Bludenzer BMX-Sparkassenteam in den Top-Ten, dieses Ziel wurde von Adrian Dovjak knapp verfehlt. Allen Riders, die in der Gesamtwertung aufscheinen, gebührt ein Pauschallob.

Ergebnisse Gesamtwertung DSM

1.Frederick Ender – 2. Andre Dutczak (beide Cruiser 14+) – 3. Frederick Ender (Boys 16+) – 4. Alfred Hugl (Men 25+) – 4. Ivo Mähr/Felix Mähr (Seitenwagen) – 4. Andre Dutczak (Boys 14/15) – 6. Hannah Muther (Boys 10/11) – 7. Helmut Dutczak (Men 25+) – 8. Leo Hugl (Boys 10/11) – 9. Noah Muther (Boys 14/15) – 10. Luca Fercher (Boys 8/9) – 11. Adrian Dovjak (Boys 10/11) – 15. Valentin Muther (Boys 8/9) – 16. Bjarne Schedler (Boys 12/13) – 24. Felix Mähr (Boys 10/11) – 25. Janik Nohr (Boys 10/11)