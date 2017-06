Posch verlängerte bei Admira bis 2018 plus Option

Posch kam über den Admira-Nachwuchs in die Kampfmannschaft - © APA (Archiv)

Fußball-Bundesligist Admira hat den Vertrag von Philipp Posch bis 2018 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 23-jährige Rechtsverteidiger schaffte über den eigenen Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft. Außerdem gaben die Südstädter am Freitag bekannt, dass Akademie-Leiter Harald Suchard den Verein verlässt.